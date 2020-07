Roma-Inter e il fallo non fischiato a Lautaro, i tifosi insorgono: “Se vincevamo potevamo dare fastidio a qualcuno” [FOTO]

Polemiche post gara. Tutto nella norma, non stupitevi. Anzi sì. Sapete perché? Questa volta i falli di mano non c’entrano. Si è da poco concluso il match dell’Olimpico tra Roma e Inter, ma a far discutere è il mancato fischio dell’arbitro Di Bello per un contatto tra Kolarov e Lautaro la cui azione ha poi portato al gol del momentaneo pari di Spinazzola. Anche dopo segnalazione al Var, il direttore di gara ha giudicato il contatto regolare convalidando la rete. Da qui le reazioni furiose dei tifosi nerazzurri sui social. Tra la solita malafede e incompetenza, tanti hanno chiamato in causa anche la Juve: “Se vincevamo stasera potevamo dare fastidio a qualcuno…”. In basso il VIDEO dell’episodio, in alto tutte le reazioni del web nella nostra FOTOGALLERY.

Qui il momento in cui Lautaro prende la pedata sul piede sinistro che gli manca a vuoto il piede in corsa. Non a caso viene attivata la procedura Var, perché è chiaro errore. Incredibile come Di Bello abbia convalidato anche rivedendolo. Era irregolare il gol di Spinazzola pic.twitter.com/OOucLPHOSp — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 19, 2020