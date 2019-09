Avvio con il botto della Roma, Zaniolo incanta e trascina i giallorossi: netto 4-0 contro il Basaksehir [FOTO]

ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR – Si è conclusa una gara importante valida per la fase a gironi di Europa League, partita ottima della Roma che ha conquistato tre punti importanti per il proseguo della competizione, tutto facile per la squadra di Fonseca che ha chiuso la partita con il risultato di 4-0. Partita incredibile di Zaniolo che ha siglato la rete della tranquillità e fornito un assist perfetto a Dzeko, in generale giocate pazzesche del baby prodigio, il gol che ha aperto le danze è stato un autogol di Caicara su assist dell’esterno Spinazzola, molto bene anche Dzeko ma il migliore in campo è per distacco Zaniolo. Si conclude sul punteggio di 4-0, inizia alla grande della Roma. In alto la fotogallery.

90′ – Fischio finale, il risultato non cambia più, netto 4-0 per la Roma, in rete anche Kliuvert.

70′ – Partita incredibile di Zaniolo, il baby prodigio chiude definitivamente i conti su assist di Dzeko.

57′ – Azione pazzesca di Zaniolo che salta tutti, tutto facile per Dzeko, il bosniaco non sbaglia e raddoppia.

45′ – Si va all’intervallo, Roma in vantaggio.

41′ – Roma in vantaggio, ottimo cross di Spinazzola, incredibile autogol di Caicara e Roma in vantaggio.

38′ – L’Istanbul Basaksehir prova ad impensierire i giallorossi, Pastore risponde con una buona giocata.

22′ – Buon inizio della Roma che prova a chiudere gli avversari nella metà campo avversaria, qualche occasione per la squadra di Fonseca ma senza riuscire ad incidere, gli ospiti giocano in contropiede.

1′- PARTITI.

ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

Basaksehir (4-3-3): Gunok; Caicara, Ponck, Tekdemir, Clichy; Aleksic, Topal, Kahveci; Visca, Gulbrandsen, Arda Turan.