Roma-Istanbul Basaksehir 4-0, le pagelle di CalcioWeb: Zaniolo d’oro, Pastore come Fred De Palma

Roma-Istanbul Basaksehir, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match importante valido per la fase a gironi di Europa League, grande Roma che ha superato senza problemi l’Istanbul Basaksehir, la partita non è stata mai in discussione. La squadra di Fonseca è stata trascinata da un grande Zaniolo, per il baby prodigio un gol ed un assist perfetto per la marcatura di Dzeko, in rete, nel primo tempo autogol di Caicara su cross di Zaniolo. Ottima la prestazione di Dzeko che però ha fallito anche qualche occasione da gol, bene anche la difesa, per gli ospiti non si salva nessuno. Ecco le pagelle di CalcioWeb. Finisce 4-0, in rete anche Kluivert.

Roma (4-2-3-1):

Pau Lopez voto 6: nel primo tempo si disimpegna con alcuni interventi, nella ripresa uscita horror che rischia di compromettere la partita: L’ESORCISTA.

Spinazzola voto 7.5: un motorino sulla fascia, non si ferma un attimo ed è decisivo in occasione dell’autogol del Basaksehir: SPINA NEL FIANCO.

Fazio voto 6.5: gli ospiti si rendono pericolosi raramente ma il centrale si dimostra sempre più sicuro partita dopo partita: PROFESSORE DELLA DIFESA.

Jesus voto 6: meno bene rispetto al compagno di reparto ma non commette errori di rilievo, prova anche ad impostare ma non ci riesce sempre: SPALLA IDEALE.

Kolarov voto 7: calciatore di grande esperienza e qualità, da calcio piazzato è sempre pericolosissimo: PERSONA DI… RIGORE O… PUNIZIONE.

Cristante voto 6.5: ci prova anche con qualche inserimento, riesce anche a far girare la squadra con buone manovre: GONIOMETRO. (dal 72′ Veretout 6).

Diawara voto 6: quando serve la spara in tribuna ‘alla viva il parroco, si sacrifica ma dal punto qualitativo non ci siamo: CREDENTE.

Zaniolo voto 9: mamma mia che fenomeno, partita incredibile del giallorosso, giocate di grande qualità e serve un assist perfetto per Dzeko: CASCHETTO D’ORO.

Pastore voto 8: fino a qualche giornata fa ‘pascolava’, oggi mette in mostra tutte le qualità come ai tempi dei Palermo: SI ILLUMINAVA COME FRED DE PALMA. (dal 64′ Pellegrini 6.5)

Kluivert voto 7: degli attaccanti è quello che si vede di meno fino al 90′ poi tira fuori dal cilindro un grande gol: MAGO.

Dzeko voto 7.5: partita dai due volti, si divora qualche gol, ne toglie uno a Zaniolo, poi vai in gol e serve l’assist allo stesso Zaniolo, si mimetizza nella difesa avversaria: GECO. (dal 74′ Kalinic s.v.).

Basaksehir (4-3-3): Gunok 5; Caicara 4, Ponck 5, Tekdemir 5.5, Clichy 4.5; Aleksic 5 (dal 69′ Okechukwu A. 5), Topal 4.5, Kahveci 5.5; Visca 5, Gulbrandsen 5 (dal 77′ Ba s.v.), Arda Turan 4.5 (dal 64′ Crivelli 5).