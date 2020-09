Roma-Juventus 2-2, le pagelle di CalcioWeb: Vere’tout’campo, Cristiano Ronaldo immenso [FOTO]

Roma-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Bella partita nel posticipo tra Roma e Juventus, si sono affrontate due squadre che hanno dimostrato evidenti problemi dal punto di vista difensivo, meglio in attacco con la solita grande prestazione di Cristiano Ronaldo, troppi gol in contropiede falliti dai giallorossi. I padroni di casa passano in vantaggio con un rigore trasformato da Veretout, sempre dal dischetto il pareggio di Cristiano Ronaldo. Contropiede perfetto della Roma e proprio l’ex Fiorentina riparta in vantaggio i giallorossi. Nella ripresa Juventus in 10 per l’espulsione di Rabiot, ma ancora Cristiano Ronaldo di testa fissa il risultato sul definitivo 2-2. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini del match.

ROMA (3-4-2-1) –

Mirante voto 6: quando chiamato in causa risponde presente, portiere di esperienza e di qualità: COMPLIMENTI.

Mancini voto 6.5: è uno dei migliori nel suo ruolo e ha ancora margini di miglioramento. DESTRO E MANCINI.

Ibanez voto 6.5: è sempre più una sicurezza per questa squadra, si tratta di un difensore completo: UNIVERSALE.

Kumbulla voto 6: l’ammonizione condiziona un pò la partita dell’ex Verona, la prestazione è più che positiva: GIGANTE.

Santon voto 5.5: è quello più in difficoltà nel reparto arretrato, rischia con la velocità degli attaccanti della Juventus ma non demerita: COMPITINO.

Veretout voto 7,5: rischia in occasione del rigore non calciato benissimo, chiude un contropiede perfetto: TOUTVERE.

Pellegrini voto 5.5: ingenuo in occasione del tocco di mano in area di rigore, per il resto si fa sentire in mezzo al campo: GIU’ LE MANI.

Spinazzola voto 6.5: è il grande rimpianto della Juventus, il calciatore che manca a Pirlo. Non si ferma mai: SPINAZZOLA NEL FIANCO.

Mkhitaryan voto 7: finalmente gioca nel suo ruolo ed i risultati sono come al solito molto importanti: MICKY C’E’.

Pedro voto 6.5: ancora non è nella migliore condizione fisica e deve integrarsi con gli schemi di Fonseca: PEDRINHO.

Dzeko voto 5.5: c’è e si sente. Non è stata la sua migliore partita, ma quando c’è riesce a far salire la squadra come pochi. Sbaglia però troppi gol: IMPRECISO.

(dal 68′ Bruno Peres 6)

(dal 72′ Diawara 6)

JUVENTUS (3-4-1-2) –

Szczesny voto 5.5: ha la possibilità di parare il calcio di rigore non tirato in modo perfetto da Veretout, non riesce nella presa: MANI BUCATE.

Danilo voto 7: stranamente è il migliore della difesa ed è tutto dire. Troppo ‘aperto’ in occasione di qualche contropiede ma è decisivo con il cross per Ronaldo: INCORAGGIANTE.

Bonucci voto 5.5: passo indietro in difesa rispetto all’esordio. Ha responsabilità in occasione delle troppe chance concesse alla Roma nel primo tempo: PAUSA.

Chiellini voto 6: l’assenza di del Ligt è troppo pesante per questa squadra. Non è il miglior Chiellini, in velocità si fa sorprendere: NON C’E’ TEMPO.

Cuadrado voto 5: prima a sinistra, poi a destra, poi in attacco, poi a centrocampo: PER FAVORE, BASTA.

McKennie voto 5.5: netto passo indietro rispetto all’ultima prestazione. Soffre tantissimo soprattutto in fase difensiva e si fa scappare gli avversari: MALINO.

Rabiot voto 4: partita veramente da dimenticare. Fa molta fatica ed è responsabile del primo gol con un fallo di mano ingenuo, viene espulso: GIU’ LE MANI 2, NON DA JUVE.

Kulusevski voto 6: ci prova ad essere pericoloso, molto bene in fase di corsa ma deve migliorare nell’ultimo passaggio e cross: IL RAGAZZO C’E’.

Ramsey voto 6: l’impegno è da mettere in evidenza, il risultato non è ancora dei migliori: FINTO TOP PLAYER.

Ronaldo voto 7.5: non è in discussione. Va in gol su calcio di rigore per il pareggio, importante per qualità ed esperienza. Vola in cielo per il secondo pareggio: CR7, BASTA QUESTO.

Morata voto 5: lanciato subito nella mischia da Andrea Pirlo, non convince. Solo qualche movimento: NON PUO’ ESSERE QUESTO.

(dal 58′ Douglas Costa 6.5)

(dal 58′ Arthur 6)

(dal 68′ Bentancur 6)

(dall’85’ Frabotta s.v.)