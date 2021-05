Roma-Manchester United 3-2, la squadra di Fonseca salva la faccia. I Red Devils in finale contro il Villarreal

La Roma non è riuscita a ribaltare il risultato contro il Manchester United, ma almeno è uscita dall’Europa League a testa alta. Si è concluso il ritorno della semifinale, soprattutto il secondo tempo è stato di buon livello per la squadra di Fonseca che in parte ha riscattato la debacle dell’andata. Nei primi minuti la partita sembra equilibrata, si registrano occasioni da una parte e dall’altra. Al 30′ infortunio per il difensore Smalling. Passano 9 minuti ed i Red Devils passano in vantaggio, il marcatore è Cavani: grandissima prestazione dell’ex Napoli che si conferma un grande goleador.

Nella ripresa è un’altra Roma, i giallorossi trovano due gol tra il 57′ ed il 60′ con Dzeko e Cristante. La squadra di Fonseca ci crede e va vicinissima al gol del 3-1 almeno in tre occasioni, il portiere de Gea si supera ma è anche fortunato, soprattutto con una parata con il tacco. Al 69′ sempre Cavani trova il gol del 2-2. Nel finale il giovane Zalewski trova il gol del definitivo 3-2. Il Manchester United vola in finale ed affronterà la sorpresa Villarreal.