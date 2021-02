Tante emozioni nella 24esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Roma e Milan che hanno dato vita ad una sfida emozionante per le zone altissime della classifica. Tanti i voti positivi, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Già nei primi minuti si verificano tantissime occasioni, due gol annullati al club rossonero, più una traversa di testa del difensore Kjaer. Il gol è nell’aria, i rossoneri giocano molto bene e trovano il vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Kessie. Nella ripresa la Roma raggiunge il pareggio con Veretout, poi una grande giocata di Rebic per il nuovo vantaggio della squadra di Pioli. Finisce 1-2, in alto la FOTOGALLERY.

Roma-Milan, le pagelle di CalcioWeb

Roma (3-4-2-1):

Paul Lopez voto 6: rischia tantissimo su Ibrahimovic, poi si riscatta con buoni interventi. Sbaglia il rinvio in occasione del gol di Rebic.

Mancini voto 6: protagonista di buoni interventi in fase di chiusura ma non è attento sul gol di Rebic.

Cristante voto 5.5: non è il suo ruolo, rischia tanto contro gli attaccanti del Milan.

Fazio voto 5: ingenuo in occasione del rigore poi trasformato da Kessie.

Karsdorp voto 6: non si ferma mai, partita positiva anche in fase offensiva.

Villar voto 5.5: qualche buona giocata, ma manca di continuità.

Veretout voto 7: è il faro del centrocampo, mette a segno un gol bellissimo per il pareggio.

Spinazzola voto 6: meno bene rispetto alle altre partite, è protagonista dell’assist per Veretout.

Pellegrini voto 5.5: ci prova con qualche inserimento, ma non riesce ad incidere.

Mkhitaryan voto 6: prestazione altalenante, ma quando si fa vedere è pericoloso.

Borja Mayoral voto 5.5: partita sottotono per l’attaccante.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Pedro s.v., Kumbulla, Pastore, Carles Perez, Bruno Peres 6, Diawara s.v., El Shaarawy 6.

Milan (4-2-3-1):

Donnarumma voto 6: non può nulla in occasione del gol di Veretout.

Calabria voto 6.5: si conferma su ottimi livelli, molto bene in entrambe le fasi.

Kjaer voto 6.5: si fa vedere anche nella metà campo avversaria, colpisce una traversa.

Tomori voto 7: ottima partita per il difensore. Va anche in gol ma la rete viene annullata.

Hernandez voto 6.5: oggi meno devastante del solito, ma il livello è comunque altissimo.

Tonali voto 6: sbaglia un pallone sanguinoso nel primo tempo, per il resto la prestazione è positiva.

Kessie voto 7: si conferma perfetto dal dischetto, conferma l’ottimo lavoro a centrocampo.

Saelemaekers voto 6.5: il giallo lo condiziona un pò, serve l’assist per il gol di Rebic.

Calhanoglu voto 6: costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio.

Rebic voto 7.5: prestazione di grandissimo livello per l’attaccante. Tantissimo movimento e sigla un gol bellissimo.

Ibrahimovic voto 6: fa reparto da solo, sbaglia un gol che sembra facile. Un problema fisico lo limita e lascia il campo.

A disposizione: Tatarusanu, Donnarumma A., Dalot, Castillejo s.v., Romagnoli, Hauge, Leao 6, Meite s.v., Kalulu, Diaz 6, Krunic 6, Gabbia