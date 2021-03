Roma-Napoli 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Mertens in giornata di grazia, lo scontro Champions è di Gattuso

Si è conclusa con il botto la 28esima giornata del campionato di Serie A, è andato in scena un vero e proprio scontro per la qualificazione in Champions League: successo del Napoli che si candida per obiettivi importanti in stagione, prestazione anche sfortunata per la Roma, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Il primo tempo è tutto di marca ospite, tra il 27′ ed il 34′ sale in cattedra Mertens, l’attaccante protagonista di una doppietta. Prima una magia su calcio di punizione, poi un colpo di testa dopo una bellissima azione. Nella ripresa la Roma entra in partita ed è anche sfortunata, l’uomo più pericoloso è Pellegrini che sfiora il gol in due occasioni. Il risultato non cambia più, finisce 0-2. Il Napoli sale a quota 53 punti, la Roma ferma a 50. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Roma-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 5; Mancini 5.5, Cristante 5, Ibanez 5; Karsdorp 6, Pellegrini 6, Diawara 5.5, Spinazzola 5.5; Pedro 5, El Shaarawy 5; Dzeko 5.5. A disp.: Mirante, Fuzato, Villar 6, Santon, Reynolds, Fazio, Mayoral 6, Kumbulla s.v., Pastore, Carles Perez 5.5, Calafiori. All.: Fonseca.

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6; Hysaj 6.5, Maksimovic 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6.5, Demme 6; Politano 7, Zielinski 7, Insigne 6.5; Mertens 8.5. A disp.: Meret, Contini, Zedadka, Bakayoko s.v., Elmas 6, Osimhen 6, Lozano 6, Costanzo, Manolas s.v., Cioffi. All.: Gattuso.