Roma-Parma 3-0, le pagelle di CalcioWeb: Mkhitaryan e Borja Mayoral trascinano Fonseca [FOTO]

Roma-Parma, le pagelle di CalcioWeb – La Roma domina nella partita del campionato di Serie A valida per l’ottava giornata del massimo torneo italiano e manda un segnale per la lotta per lo scudetto: Juventus, Napoli, Inter e Milan sono avvisate. La sfida contro il Parma non è stata mai in discussione, gli ospiti si sono confermati nettamente inferiori. La gara è già chiusa nei primi 45 minuti, Mayoral apre le marcature, poi ci pensa il solito Mkhitaryan con una doppietta. La squadra di Liverani non riesce a reagire, gli uomini di Fonseca controllano nel finale e non rischiano quasi mai. Finisce con un netto 3-0, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

ROMA (3-4-2-1): Mirante 6; Mancini 6.5, Cristante 6.5, Ibanez 6 (dal 53′ Juan Jesus 6); Karsdorp 6.5, Villar 6 (dall’80’ Diawara s.v.), Veretout 6, Spinazzola 6.5 (dall’80’ Bruno Peres s.v.); Pedro 6 (dall’80’ Pellegrini s.v.), Mkhitaryan 7.5; Borja Mayoral 7 (dal 66′ Perez 6).

PARMA (3-5-2): Sepe 6; Osorio 5.5 (dal 63′ Brunetta 5.5), Alves 5.5, Gagliolo 5; Grassi 5.5 (dall’82’ Busi s.v.), Kucka 5.5 (dal 62′ Kurtic 5.5), Sohm 5.5, Cyprien 5.5, Pezzella 6; Inglese 5, Gervinho 5 (dal 62′ Karamoh 5.5).