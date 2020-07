Roma, presentata la nuova maglia: anche Zaniolo tra i testimonial [FOTO]

Presentata la nuova maglia della Roma. Il club giallorosso ha pubblicato sui social la prima immagine definitiva della divisa home per la stagione 2020-2021. Sarà l’ultima targata Nike, con cui è stato interrotto in anticipo il rapporto che ufficialmente sarebbe dovuto durare fino al 2024. La maglia di rifà a quelle chiamate ‘ghiacciolo’ del 1978 per via delle tonalità utilizzate. Sul petto dei giocatori saranno presenti delle fasce orizzontali che rievocheranno quell’accostamento cromatico. “Per la stagione 2020-21 gli iconici colori dell’AS Roma sono stati reinterpretati per creare un kit unico e inconfondibilmente giallorosso”.

Tra i testimonial anche Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso ha commentato: “È bello vedere una maglia che mostra colori della Roma con un design originale. Indossare una maglia ispirata a quelle divise così avveniristiche per l’epoca sarà speciale sia per la squadra sia per i tifosi”.

Il nuovo Home kit dell’AS Roma è composto da maglia, pantaloncini e calzettoni rosso intenso. Le fasce orizzontali partono dal giallo e sfumano verso l’alto dall’arancione fino al rosso. La parte superiore della maglia è caratterizzata da una banda rosso scuro, stesso colore presente sul bordo delle maniche e sulle strisce lungo i fianchi. Sui pantaloncini sono riportati il numero in bianco e dettagli gialli, mentre i calzettoni sono decorati con lo stesso motivo cromatico della maglia. La parola”Roma” appare in corrispondenza del polpaccio e anche all’interno della girocollo. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.