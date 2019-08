Roma-Real Madrid, i giallorossi vincono ai calci di rigore: ottima fase offensiva, difesa da registrare [FOTO]

ROMA-REAL MADRID – Amichevole di prestigio in serata per la Roma. I giallorossi hanno la meglio del Real Madrid ai calci di rigore dopo il 2-2 nei 90′ regolamentari. Roma che parte forte e gioca per lunghi tratti meglio del Real Madrid. Super Dzeko che fa un tunnel a Marcelo, salta due uomini di forza e imbuca splendidamente per Under che colpisce la traversa. Al 9′ è ancora il bosniaco ad ispirare la manovra, conclusione di Florenzi parata da Courtois. La Roma spreca e il Real punisce: Modric pesca Marcelo, che salta Florenzi e calcia imparabilmente di destro nell’angolino. Roma che continua a macinare gioco e a sfiorare il gol. Al 22′ Courtois respinge con i pugni il tiro di Dzeko. La Roma trova il gol del meritato pareggio con Perotti. Bella azione personale di Zaniolo, imprendibile sulla destra e palla bassa al centro per l’argentino che non può sbagliare. Al 38′ il Real Madrid trova il gol del nuovo vantaggio. Sugli sviluppi di un corner Marcelo trova Casemiro, che di testa batte Pau Lopez. Gol viziato da un’evidente posizione di fuorigioco. Al 40′ nuovo pari della Roma: Under verticalizza per Dzeko che di prima intenzione calcia sotto la traversa. Splendido gol del bosniaco.

Nella ripresa i ritmi rimangono alti e le difese continuano a ballare. Pau Lopez salva su Benzema. La Roma sfiora diverse volte la rete con Dzeko, Under e Kolarov. Nel finale è il Real Madrid a rendersi pericoloso con Jovic e Vinicius Junior, ma Pau Lopez è presente. Si va dal dischetto per assegnare la Mabel Green Cup. Dagli undici metri sono tutti perfetti tranne Marcelo, che colpisce la traversa regalando la vittoria alla Roma.