Partita equilibrata nella partita del campionato di Serie A tra Roma e Sassuolo, voto decisamente basso per l’attaccante Pedro secondo le pagelle pubblicate da CalcioWeb. La sfida è stata nel complesso deludente, si sono affrontate due squadre con importanti ambizioni e che giocano un buon calcio. Oggi però non si è visto, da registrare qualche buona occasione ma nulla di entusiasmante. La partita svolta al 41′ con l’espulsione di Pedro per doppia ammonizione. Passano 4 minuti e la Roma trova addirittura il gol, la marcatura di Mkhitaryan viene però annullata. Stesso esito nella ripresa, la magia di Haraslin non è stata convalidata per fuorigioco. Finisce 0-0, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Roma-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb

Roma (3-4-2-1): Mirante 6.5; Ibanez 6, Cristante 6.5, Kumbulla 6 (dall’89’ Juan Jesus s.v.); Karsdorp 6, Villar 6, Lo. Pellegrini 6 (dall’82’ Diawara s.v.), Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 6, Pedro 4.5; Dzeko 6 (dall’85’ Mayoral s.v.). All. Fonseca

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo 6.5; Ayhan 5.5, Marlon 6.5, Ferrari 6.5, Rogerio 6 (dall’83’ Kyriakopoulos s.v.); Obiang 5.5 (dall’85’ Bourabia s.v.), Locatelli 6; Berardi 5.5, Maxime Lopez 5.5 (dal 46′ Raspadori 6), Boga 5.5 (dal 73′ Haraslin 6.5); Djuricic 5.5 (dal 73′ Traore 6). All. De Zerbi