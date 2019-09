La Roma diverte e si diverte, spettacolo giallorosso: al Sassuolo non basta Berardi [FOTO]

Roma-Sassuolo live – Dopo le tre sfide delle 15, la Serie A regala il match delle 18: all’Olimpico, di fronte Roma e Sassuolo. Giallorossi alla ricerca della prima vittoria dopo i due pareggi contro Genoa e Lazio, Fonseca può approfittare dell’arrivo del nuovo acquisto Mkhytarian. Di contro, un Sassuolo galvanizzato dopo il poker alla Sampdoria e un Berardi ritrovato.

Prima vittoria per la Roma, e che vittoria! I giallorossi annientano il Sassuolo chiudendo già la gara nel primo tempo: all’intervallo è 4-0 per via delle reti di Cristante, Dzeko, Mkhytarian e Kluivert, sugli scudi anche un Pellegrini ispiratissimo e autore di tre assist. Nella ripresa la Roma è ancora pericolosa, ma ‘lascia sfogare’ il Sassuolo, che accorcia con Berardi. Finisce 4-2.

72′ – 4-2! Segna ancora Berardi, che tiene vive le speranze neroverdi a dieci minuti dal termine.

53′ – Accorcia il Sassuolo: Berardi realizza su punizione.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45’+5 – Dopo un lungo recupero, finisce il primo tempo: gara già chiusa all’Olimpico, 4-0 per la Roma.

34′ – Spettacolo Roma, giallorossi impressionanti: poker firmato da Kluivert, che dopo un’azione personale insacca all’angolino.

22′ – Uno-due letale della Roma: Dzeko al 20′ e Mkhitaryan (gol all’esordio) due minuti più tardi

12′ – La Roma passa in vantaggio, cross perfetto di Pellegrini su calcio d’angolo, Cristante di testa porta in vantaggio i giallorossi.

2′ – L’arbitro inizialmente fischia rigore per la Roma, poi viene annullato dopo il consulto al Var.

1′ – PARTITI!

FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Kluivert, Dzeko

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli (46′ Tolijan); Berardi; Caputo, Defrel