Roma-Sassuolo 4-2, le pagelle di CalcioWeb: Dzeko come Rocco Siffredi [FOTO]

Roma-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio il match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Roma e Sassuolo che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, in particolar modo grande partita della squadra giallorossa, primo tempo di livello altissimo. Male la squadra di De Zerbi nonostante la reazione nel secondo tempo, la squadra vista nel primo tempo è preoccupante per la zona salvezza. Grandissima prestazione del centrocampista Pellegrini, assist e faro del centrocampo, partita da incorniciare per Dzeko, il bosniaco fa reparto da solo, per il Sassuolo molto male la difesa. Ecco le pagelle della partita di CalcioWeb. Finisce 4-2.

Roma-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb

Roma (4-2-3-1):

Pau Lopez s.v.: il Sassuolo è inesistente nel primo tempo ed il portiere giallorosso non viene mai chiamato in causa, non può nulla su Berardi in due occasioni ma non tocca mai il pallone: SPETTATORE NON PAGANTE.

Florenzi voto 6.5: non si ferma un attimo sulla fascia destra, è questo il suo ruolo: FRECCIAROSSA. (dal 73′ Spinazzola 6).

Fazio voto 6.5: finalmente una partita convincente per il difensore centrale della Roma, c’è da dire che il Sassuolo ha aiutato molto il compito dei giallorossi.

Mancini voto 6: fa il compitino, quando viene chiamato in causa non sbaglia: STUDENTE MODELLO.

Kolarov voto 8: si presenta sul dischetto ma l’arbitro annulla il penalty dopo il controllo al Var, decisivo con il cross per Dzeko: VETERANO.

Veretout voto 7: è tutto ‘Veretout’, è tornato quello della Fiorentina.

Cristante voto 8: grande qualità nel centrocampo della Roma, fa girare bene la squadra: FARO DEL CENTROCAMPO.

Mkhitaryan voto 8.5: Mkhi..ca male, impatto impressionante per l’armeno, gol, corsa e grandi giocate.

Pellegrini voto 9: partita incredibile del centrocampista giallorosso, protagonista di 3 assist, dimostra qualità come il miglior Del Piero: PINTURICCHIO. (dall’84’ Pastore s.v.)

Kluivert voto 7.5: partita più che convincente per il giovane olandese, corsa, cross e va vicino anche al gol: PREDESTINATO MA HA BISOGNO DI CONTINUITA’. (dal 72′ Zaniolo 6.5)

Dzeko voto 9: E’ dotato fisicamente e la prestazione di oggi fa godere tutti i tifosi giallorossi: ROCCO SIFFREDI.

Sassuolo (4-3-1-2):

Consigli voto 5: un ‘Consiglio’? Chiedere alla dirigenza qualche difensore in più sul mercato, oggi è stato preso a pallonate.

Marlon voto 3: partita horror per il difensore che non riesce a contenere gli attaccanti della Roma, potrebbe provare la carriera da attore: MARLON BRANDO.

Chiriches voto 3: forse la scelta di lasciare il Napoli non è stato azzeccato considerando le prime partite in neroverde: TORNA A CASA LESSIE.

Ferrari voto 3.5: nemmeno una 500.

Peluso voto 4: il migliore della retroguardia del Sassuolo ed il 4 in pagelle è tutto dire sulla prestazione del Sassuolo: BOCCIATO CON MERITO. (dal 70′ Muldur 5.5)

Duncan voto 5: prova a fare ‘legna’ nel centrocampo, si dimostra la sua unica qualità: FALEGNAME. (dall’84’ Traore).

Obiang voto 4: si mette in mostra solo per un cartellino giallo ricevuto, mai in partita: SI DIMENTICA DI METTERE LA SVEGLIA.

Locatelli voto 4: era considerato come uno dei maggiori talenti a centrocampo, non conferma le premesse: PROMESSA INCOMPIUTA. (dal 46′ Toljan s.v.).

Berardi voto 8.5: Si trasforma nel miglior Pirlo e segna una gol da cineteca su calcio di punizione, solo una consolazione per il Sassuolo: IL MAESTRO.

Caputo voto 4.5: non si fa mai vedere, difficile confermarsi come nella scorsa stagione, Caputo?