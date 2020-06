Roma, scoppia il caso Juan Jesus: “Guadagno quattro soldi”. E i giallorossi lo puniscono [FOTO]

Periodo molto negativo per la Roma. Dopo la sospensione di Gianluca Petrachi, scoppia il caso Juan Jesus. Il brasiliano ha ironizzato sul post pubblicato sul profilo ufficiale della squadra, nel quale non compare pur essendoci il numero 5: “Bello che nemmeno la Roma mi metta sul profilo ufficiale. Questo vuol dire fiducia“, ha scritto il difensore. Subito si sono scatenati i commenti degli utenti, che gli chiedevano di andarsene. Ad uno di questi Juan Jesus ha risposto: “Secondo te per quattro soldi miei il bilancio è a posto? Hai saltato lezione di matematica?”. Replica che ha fatto infuriare tantissimi tifosi della Roma e la stessa società che gli comminerà una multa per uso non consentito dei social. A questo punto è a forte rischio anche la convocazione per la gara contro la Sampdoria. In alto il botta e risposta.