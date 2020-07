Roma sconfitta, tifosi imbufaliti e rassegnati: “Repulisti della società, aridateme er lockdown” [MESSAGGI]

La Roma cade in casa contro l’Udinese e dice addio alle speranze di qualificazione in Champions, che comunque avrebbe avuto del clamoroso. Una prestazione deludente, per usare un eufemismo, con il peggior attacco della Serie A che è andato a nozze e i giallorossi raramente pericolosi. I tifosi si sono scatenati con i commenti sui social, imbufaliti per la prestazione della squadra. C’è chi se la prende con la società, chi con l’allenatore, nessuno viene risparmiato. E i toni sono piuttosto accesi. Ma c’è anche chi prende atto della situazione e commenta amareggiato. In alto la FOTOGALLERY con i messaggi più forti dei tifosi della Roma.