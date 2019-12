La Roma si sveglia nel secondo tempo, tris giallorosso e Spal ribaltata: continua la corsa Champions [FOTO]

Roma-Spal – Si è concluso un match importante valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Roma e Spal, continua la marcia Champions League per la squadra di Fonseca che ha riscontrato qualche difficoltà. Nel primo tempo molto meglio la Spal, ospiti vicini al gol con un grande tiro di Petagna, si supera Pau Lopez, la Spal si procura un calcio di rigore, lo stesso Petagna lo trasforma. Nel secondo tempo la Roma cambia marcia e trova i gol della vittoria, prima in rete Pellegrini, poi il calcio di rigore trasformato dal solito Perotti. A chiudere i conti è stato Mkhitaryan. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 3-1, vola la Roma.

90′ – Fischio finale, la Roma vince in rimonta contro la Spal, finisce 3-1.

83′ – Mkhitaryan CHIUDE I CONTI, TRIS DELLA ROMA.

65′ – CALCIO DI RIGORE PER LA RONA, PEROTTI NON SBAGLIA E PORTA IN VANTAGGIO LA ROMA.

53′- AUTOGOL DI TOMOVIC SU TIRO DI PELLEGRINI, ARRIVA IL PAREGGIO DELLA ROMA.

45′ – Si va all’intervallo, Spal in vantaggio grazie ad un rigore di Petagna.

42′ – INGENUITA’ DI KOLAROV E RIGORE PER LA SPAL: PETAGNA NON SBAGLIA.

20′ – Adesso preme la Roma, gran tiro di Pellegrini, si supera Berisha.

10′ – Clamorosa occasione per Petagna, incredibile risposta di Pau Lopez che mette in calcio d’angolo.

1′ – PARTITI!

ROMA-SPAL, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Cetin, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Strefezza, Igor, Cionek, D’Alessandro; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Kurtic; Petagna, Paloschi.