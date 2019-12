Roma-Spal 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Vere ‘tout’ campo, buonanotte Kolarov [FOTO]

Roma-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Si è concuso un match importante valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Roma e Spal, partita emozionante, reazione da parte della squadra di Semplici con il tecnico che era a rischio esonero, difficole aspettarsi il ribaltone oggi nonostante la sconfitta. Nel primo tempo molto bene la Spal che prima va vicinissimo al gol con Petagna, poi è lo stesso attaccante a portare in vantaggio la Spal. Nel secondo tempo la reazione dei padroni di casa che si portano in vantaggio con Pellegrini, Perotti su calcio di rigore, chiude i conti Mkhitaryan.

Roma-Spal, le pagelle di CalcioWeb

ROMA (4-2-3-1):

Pau Lopez voto 7: miracoloso su Petagna nel primo tempo, non può nulla sul calcio di rigore dello stesso attaccante: RISCHIA DI STIRARSI E FA IL MIRACOLO.

Florenzi voto 5: partita negativa per i terzino, sbaglia tanto anche negli ultimi metri del campo: DISATTENTO.

Fazio voto 5.5: passo indietro rispetto ale ultime partite, rischia grosso in alcune occasioni: ZIO FA.

Cetin voto 6: quando chiamato in causa risponde presente, oggi una partita attenta: C’E’ TIN.

Kolarov voto 4: disastroso, si addormenta in occasione del rigore procurato e trasformato da Petagna: BUONANOTTE FIORELLINO.

Diawara voto 6: si sta prendendo sempre di più il centrocampo della Roma, muscoli per Fonseca: ROBOCOP.

Veretout voto 6,5: è un calciatore con grande qualità e fa girare molto bene la squadra: TUT VERO.

Zaniolo voto 6: ha grandissime doti ma oggi non si applica moltissimo, limitato dagli avversari: UMANO.

Pellegrini voto 8: in questo momento è il valore aggiunto della squadra, toglie le castagne dal fuoco: FONDAMENTALE.

Perotti voto 7: su calcio di rigore è una sentezza: GLACIALE.

Dzeko voto 6.5: come al solito fa reparto da solo, si procura i rigore trasformato da Perotti: GECO.

(dal 79′ Mkhitaryan 6.5: entra nella ripresa e trova un gol facile facile).

(dall’88’ Kalinic s.v.).

SPAL (4-3-1-2):

Berisha voto 7: para quello che c’è da parare, per il resto può fare veramente poco: POSITIVO COME SEMPRE.

Tomovic voto 5: sfortunato in occasione del tiro di Pellegrini, autogol pesantissimo: COLPEVOLE.

Vicari voto 5: una buona partita nel primo tempo, nel secondo tempo è troppo ingenuo: VICARIO.

Igor voto 6: quantità e qualità per il tecnico per il tecnico Semplici, calciatore completo: IGOR IL TERRIBILE

Cionek voto 6.5: partita importante per il difensore della Spal che dimostra come al solito grande esperienza: VETERANO.

Murgia voto 5.5: non è ancora nella migliore condizioni, sbaglia qualcosa in entrambe le fasi: RIMANDATO.

Valoti voto 6: fa un pò di fatica contro il centrocampo giallorosso, nel complesso la partita è comunque postiva:

Missiroli voto 5.5: dimostra come al solito grande corsa e ci prova con inserimenti ma commette anche errori: MISSILE SPENTO

Petagna voto 7.5: grande prestazione per l’attaccante, fa reparto da solo ed un grande Pau Lopez gli nega un altro gol nel primo tempo: MASSICCIO.

Paloschi voto 5.5: rispetto a Petagna fa brutta figura, non si fa vedere quasi mai: INVISIBILE.

(dal 79′ Tunjov s.v.)

(dal 79′ Floccari s.v.)