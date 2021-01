La Roma conferma le difficoltà del derby contro la Lazio, altra brutta prestazione della squadra di Fonseca nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. E’ successo di tutto, soprattutto ai tempi supplementari nella gara contro lo Spezia, tanti voti negativi come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Partenza sprint dell’11 di Italiano che già al 15′ si trova in doppio vantaggio con il rigore trasformato da Galabinov e la rete a giro di Saponara. Al 43′ la squadra di Fonseca torna in corsa con il penalty trasformato da Pellegrini. Al 73′ Mkhitaryan riscatta una brutta prestazione e trova il pareggio. Si va ai supplementari e la Roma rimane in 9 con due espulsioni in 30 secondi, prima Mancini e poi il portiere Pau Lopez. Finisce 2-4, magia di Saponara con un pallonetto, Roma eliminata. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Roma-Spezia, le pagelle di CalcioWeb

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 5.5; Mancini 4, Cristante 5 (dal 95′ Fuzato 5), Kumbulla 5; Bruno Peres 5.5, Villar 5 (dal 69′ Veretout 5.5), Pellegrini 6.5, Spinazzola 5.5 (dal 69′ Karsdorp 5.5); Pedro 6 (dal 95′ Ibanez s.v.), Mkhitaryan 6 (dall’85’ Perez 6); Borja Mayoral 4 (dal 91′ Dzeko 5.5). All.Fonseca

SPEZIA (4-3-3): Krapikas 6; Vignali 5, Erlic 6, Ismajli 5, Ramos 6 (dal 68′ Dell’Orco 6); Deiola 6.5 (dall’80’ Acampora 6), Sena 6 (dal 68′ Ricci 6), Maggiore 6; Saponara 8, Galabinov 7 (dal 68′ Piccoli 6), Agudelo 6 (dal 59′ Verde 7). All.Italiano