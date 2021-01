E’ andato in archivio il secondo match della 19esima giornata del campionato di Serie A, successo per la Roma contro lo Spezia che riscatta in parte le ultime deludenti prestazioni, il tecnico Fonseca salva per il momento la panchina. Ottima partita dell’attaccante Borja Mayoral, è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I padroni di casa passano in vantaggio con Borja Mayoral, l’11 di Italiano non demorde e trova il pareggio con Piccoli. Nelle ripresa la Roma sembra chiudere i conti ancora con Mayoral e Karsdorp. Lo Spezia raggiunge il clamoroso pareggio con Farias e Verde. Sembra ormai inevitabile l’esonero di Fonseca, ma in pieno recupero è Pellegrini a siglare il gol del definitivo 4-3. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Roma-Spezia, le pagelle di CalcioWeb

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 5; Ibañez 6; Smalling 4, Kumbulla 5; Karsdorp 7, Veretout 6, Villar 5, Spinazzola 7; Pellegrini 8, Peréz 5; Mayoral 8. A disposizione: Farelli, Fuzato, Tall, Providence, Feratovic, Diawara s.v., Bruno Peres s.v., Santon, Cristante 6. All.: Fonseca

Spezia (4-3-3): Provedel 6.5; Dell’orco 5.5, Terzi 5.5, Chabot 5.5, Marchizza 5; Estevez 6, Agoumé 6, Maggiore 5.5; Gyasi 5, Piccoli 7, Farias 7. A disposizione: Kapricas, Ramos, Ricci, Galabinov 5.5, Acampora 5.5, Bastoni 5.5, Pobega, Deiola, Erlic s.v., Verde 7, Ismajli, Agudelo. All.:Italiano