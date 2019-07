Roma, 12-0 al Tor Sapienza in amichevole: in gol Spinazzola e Dzeko [FOTO]

Goleada della Roma di Paulo Fonseca nel test amichevole di questo pomeriggio contro la Pro Calcio Tor Sapienza. A Trigoria la compagine giallorossa si è imposta per 12-0. Nel primo tempo reti di Perotti su rigore, poi doppietta di Schick, Spinazzola e Spinozzi. Nella ripresa Fonseca cambia praticamente tutta la squadra, trovano il gol Under, Dzeko, Florenzi (doppietta) e Antonucci (tripletta).

Al termine della gara sono arrivate le parole di Paulo Fonseca, a Roma Tv: “Le sensazioni sono buone, in ogni caso era importante mettere in pratica le idee su cui abbiamo lavorato, per quanto il test non fosse difficile i giocatori hanno messo tutto in pratica. Ho visto intenzioni collettive, c’è tanto da migliorare, poi molti hanno giocato fuori ruolo ma sono soddisfatto. La risposta è stata positiva. Mancano ancora alcuni giocatori, questa settimana rientrano i nazionali, altri giocatori arriveranno ma chi ha lavorato fin ora lo ha fatto con molta applicazione“.

