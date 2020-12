La Roma vince anche contro il Torino e si lancia prepotentemente per la corsa allo scudetto. Voti alti per la squadra di Fonseca, imprecisione e sfortuna per quella di Giampaolo come emerge dai voti pubblicati dalla redazione di CalcioWeb. I giallorossi sono sempre più in corsa per lo scudetto, la classifica è interessante per Dzeko e compagni: la vetta è distante solo 4 punti e pesa anche la sconfitta a tavolino contro il Verona. I giallorossi sono convincenti e possono puntare la vetta della classifica. La partita si mette subito in salita per gli ospiti, l’espulsione di Singo per doppia ammonizione sembra eccessiva. Stop per Jojak e Ansaldi che lasciano il campo, tra il 27′ ed il 43′ due gol dei padroni di casa con Mkhitaryan e Veretout su calcio di rigore. Nella ripresa il Torino ci prova con Edera, ma il ‘legno’ salva Pau Lopez. Al 67′ tris firmato da Pellegrini. Passano 5 minuti ed il portiere giallorosso sbaglia, ne approfitta Belotti che segna il gol della bandiera. Finisce 3-1, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Roma-Torino, le pagelle di CalcioWeb

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 5.5; Mancini 6 (dal 46′ Kumbulla 6), Smalling 6.5, Ibanez 6; Bruno Peres 5.5 (dal 46′ Karsdorp 6), Veretout 7, Villar 6.5 (dal 60′ Pedro 5), Spinazzola 6.5 (dal 71′ Calafiori 6); Mkhitaryan 7, Pellegrini 7; Dzeko 6 (dal 59′ Mayoral 5.5). All. Fonseca

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Bremer 5.5, Lyanco 6, Buongiorno 6 (dal 77′ Bonazzoli s.v.); Singo 4, Gojak 6 (dal 23′ Ansaldi s.v.) (dal 45′ Edera 6.5), Meite 6 (dal 46′ Rincon 6), Linetty 6, Vojvoda 5.5; Lukic 6 (dal 46′ Segre 5.5), Belotti 7. All. Giampaolo.