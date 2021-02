La Roma riscatta la sconfitta contro la Juventus e conquista tre punti importantissimi per le zone alte della classifica, brutta prestazione per l’Udinese che non è stata quasi mai in partita. E’ quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Inizio sprint della squadra di Fonseca che dopo appena 25 minuti si porta in doppia vantaggio, dopo 5 minuti apre Veretout, poi sempre il centrocampista raddoppia su calcio di rigore. La Roma gioca benissimo e trova il tris con un’azione da incorniciare, l’arbitro però annulla la rete di Pellegrini per fuorigioco. Nella ripresa l’Udinese gioca con coraggio e prova a riaprire la partita, senza però riuscirci. Finisce 3-0, in gol anche Pedro. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Roma-Udinese, le pagelle di CalcioWeb

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6.5; Mancini 7, Cristante 6, Ibanez 6.5; Karsdorp 6, Villar 6, Veretout 7.5, Spinazzola 6; Mkhitaryan 6.5, Pellegrini 6; Borja Mayoral 6. All.: Fonseca. A disposizione: Mirante, Cerantola, Dzeko 6, Pedro 6,5, Santon, Fazio, Pastore, Carles Perez, Bruno Peres s.v., Diawara s.v., El Shaarawy

Udinese (3-5-2): Musso 5.5; Bonifazi 5.5, Nuytinck 6, Samir 5.5; Stryger Larsen 5.5, De Paul 6, Walace 5.5, Arslan 5.5, Zeegelaar 5.5; Deulofeu 5.5, Llorente 5.5. All.: Gotti. A disposizione: Gasparini, Scuffet, Ouwejan s.v., Makengo s.v., Okaka 6, Molina 6, Braaf, Micin, Nestorovski s.v., Becao, De Maio