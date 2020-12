La Roma continua a giocare un buon calcio, la redazione di CalcioWeb ha stilato le pagelle della sfida di Europa League contro lo Young Boys. Ottima prestazione della squadra di Fonseca che chiude il girone al primo posto, i giallorossi hanno tutte le possibilità per confermarsi grandi protagonisti. Inizio shock per Fonseca, Nsame porta in vantaggio gli ospiti. La reazione della Roma è immediata, Borja Mayoral ristabilisce la parità poco prima dell’intervallo. Nella ripresa Calafiori si inventa il gol del vantaggio, entra Dzeko e chiude definitivamente i conti. Finisce 3-1, Roma al primo posto. In alto la FOTOGALLERY.

Roma-Young Boys, le pagelle di CalcioWeb

ROMA (3-4-2-1): Lopez 6; Ibañez 5.5 (dal 46′ Spinazzola 6), Cristante 5 (dal 65′ Fazio 6), Juan Jesus 5.5; Bruno Peres 6, Villar 6.5 (dal 60′ Pellegrini 6), Diawara 6, Calafiori 7; Perez 6.5, Pedro 5.5 (dal 46′ Mkhitaryan 6); Mayoral 7 (dal 60′ Dzeko 7). All. Fonseca

YOUNG BOYS (4-3-3): Von Ballmoos 5.5; Hefti 6, Camara 5, Zesiger 5.5, Lefort 6; Rieder 5.5, Aebischer 5.5, Garci 5.5; Fassnacht 6, Nsame 7, Ngamaleu 6. All. Seoane