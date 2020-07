Roma, Zaniolo ora è un caso. Il complotto: “tutto orchestrato per la cessione alla Juve”

Tra la Roma e Zaniolo qualcosa si è rotto. Il giallorosso è uno dei talenti più importanti del calcio italiano, l’inizio di stagione entusiasmante aveva lanciato il calciatore come uno dei migliori in Serie A. Poi il bruttissimo infortunio con la rottura del crociato. Infine il Coronavirus e il lockdown hanno permesso il recupero e di tornare nel finale di campionato. L’esordio ed il gol contro il Brescia. Poi la rottura che rischia di portarlo lontano dalla Roma entro i prossimi mesi e nella futura sessione di mercato che partirà ufficialmente a settembre. L’episodio risale alla sfida contro il Verona, secondo quanto riportato negli ultimi giorni tutto è nato dal rimprovero di Mancini, poi le parole di Fonseca con l’allenatore che non ha gradito l’atteggiamento. Poi una lite nel tunnel degli spogliatoi anche con i leader giallorossi. Tra i più fumantini Aleksandar Kolarov, che ha preso le difese di Mancini come Veretout. E Zaniolo è rimasto deluso dal comportamento di compagni e società. Le big in Serie A preparano l’assalto, soprattutto la Juventus è in prima linea. I social si sono scatenati, secondo alcuni utenti si tratta di una mossa programmata per favorire la cessione del talento giallorosso: “è tutto orchestrato per il trasferimento alla Juve”, si legge. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi.