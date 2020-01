Romario, dalla promessa fatta a 20 anni al sesso negli spogliatoi. La nuova fiamma ha 31 anni in meno [GALLERY]

Romário de Souza Faria, il quarto cannoniere di tutti i tempi. Nato il 29 gennaio 1966, Romario è un personaggio complesso. Più croce che delizia per i propri allenatori, ma un calciatore capace di fare la differenza in qualunque momento con una delle sue mitiche progressioni. Basso di statura, ma forte fisicamente. Aveva tutto: dribbling, fiuto del gol. Rubava il tempo ai portieri tirando di punta con il tipico colpo da calcetto. Esordì nel grande calcio con il Vasco da Gama nel 1985 e il mondo lo conobbe a Seoul, alle Olimpiadi, nel 1988. Sette reti nel torneo, anche se il Brasile dovette arrendersi all’URSS e accontentarsi della medaglia d’argento.

Passò al Psv Eindhoven nel 1988 e a suon di gol conquistò i tifosi olandesi e una maglia per la Copa America che il Brasile vinse contro l’Uruguay grazie ad un suo colpo di testa. La frattura di una caviglia gli impedì di essere protagonista ai Mondiali del ’90. Giocherà solo 65 minuti. Nel 1993 bussano in parecchi alla porta del Psv. Ad aggiudicarsi Romario è il Barcellona, che supera anche la concorrenza del Milan. Si laureò campione di Spagna nel 1994, con 30 gol in 33 partite, e trascinò la squadra in finale di Champions League. Qui, però, a spuntarla fu il Milan con Maldini e Filippo Galli che ingabbiarono “O Baixinho” (“Il Piccoletto”).

Al Mondiale di Usa ’94 fu protagonista della vittoria del Brasile. A seguito dei continui litigi con il tecnico Johan Cruijff, a metà stagione 1994/95 ruppe con il Barcellona e se ne tornò in Brasile. Giocò col Flamengo, poi andò al Valencia. Ritorno in patria di nuovo con i rubro-negri, poi Vasco, Fluminense, Al-Sadd, Miami, Adelaide e America Rio Natal.

A vent’anni Romario giura solennemente che nella sua carriera di professionista farà 1000 gol come Pelè. All’inizio qualcuno ride, poi si accorge che potrebbe davvero farcela e il 20 maggio 2007, il campione carioca realizzò il sogno a lungo inseguito, mettendo a segno, con la maglia del Vasco, il celebre “Milésimo”, quel gol che voleva fin da ragazzino. Ironia della sorte lo farà con un calcio di rigore, proprio come Pelé. Alle elezioni del 2010 Romario si presenta nelle fila del Partito Socialista Brasiliano e viene eletto deputato, nel 2014 si ricandida e viene eletto senatore.

Non solo campo e politica nella vita di Romario. Anche donne, parecchie donne. Con una di queste fece sesso nello spogliatoio del mitico Maracanã. “Sono al cento per cento infedele, mi definisco un donnaiolo per eccellenza e sono anche riuscito a dormire con tre donne diverse nello stesso giorno”, dichiarò Romario. Ha tre matrimoni falliti alle spalle, sei bambini riconosciuti con quattro donne diverse e da alcuni mesi anche una nuova ragazza di 31 anni più giovane di lui: Ana Karoline Nazário, che ha deciso di rendere pubblica la relazione con l’ex attaccante verde-oro sui social. Insomma, Romario ha smesso col calcio ma continua a darci dentro. In alto la FOTOGALLERY.