Si parla di una nuova rottura tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Il calciatore ha iniziato una nuova avventura con la maglia del Monza con l’obiettivo di tornare nel campionato di Serie A. Ma dal punto di vista personale la situazione è sempre più incerta, iniziano a circolare voci veramente clamorose sul possibile divorzio. Secondo il giornale ‘Chi’, Melissa Satta avrebbe chiesto una pausa di riflessione al giocatore per pensare seriamente al loro futuro insieme. “I gossip parlano di un tradimento del calciatore, addirittura con la compagna di un suo ex collega ai tempi del Milan, ma sono soltanto chiacchiere che non trovano riscontro”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.