Nelle ultime ore sta circolando una FOTO di Sabrina Salerno che ha scatenato le reazioni da parte dei follower. I fan su Instagram sono tantissimi, addirittura più di 700mila che hanno modo di apprezzare gli scatti super sexy. La showgirl ha pubblicato un’immagine che la ritrae in acqua, la maglietta bagnata lascia poco spazio all’immaginazione, il seno è esplosivo ed in bella mostra. “È in arrivo una forte nevicata… sono prontissima”, scrive come didascalia. Arriva la neve sull’Italia ma Sabrina Salerno surriscalda l’ambiente con una foto veramente da capogiro.

Chi è Sabrina Salerno

Sabrina Salerno è una cantante, showgirl e attrice italiana. E’ diventata famosa negli anni ’80 come cantante, poi ha anche partecipato ad alcuni film e spettacoli teatrali e televisivi. Ha venduto più di 20 milioni di dischi ed è risultata tra gli artisti italiani di maggior successo. Nel 2020 è stata scelta da Amadeus come una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020. Sul fronte della vita privata alla fine degli anni ’80 era fidanzata con l’attore Pierre Cosso. Nel 1994 la relazione con Enrico Monti. Nel 2004 ha dato alla luce il suo primogenito Luca Maria, nato dalla relazione con il compagno, poi diventato suo marito. Adesso si scatena con scatti ad elevato tasso erotico. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.