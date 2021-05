Salernitana in Serie A: la festa scatenata, il discorso di Lotito e la tragedia

La Salernitana torna in Serie A dopo 23 anni, è stata una cavalcata sorprendente quella della squadra di Castori che è tornata nel calcio che conta. L’ufficialità del salto di categoria è arrivata dopo il successo in trasferta contro il Pescara: dopo un primo tempo in difficoltà gli ospiti sono entrati in campo con la giusta convinzione e hanno chiuso i conti con un netto 0-3 grazie alle reti messe a segno da Anderson, Casasola e Tutino. Solo l’Empoli ha fatto meglio della Salernitana e la compagine di Castori si candida ad essere una protagonista anche nella prossima stagione in massima categoria. Al fischio finale i tifosi si sono scatenati e sono scesi in strada per festeggiare il risultato storico.

Il discorso di Lotito

Il presidente Claudio Lotito non potrà mantenere due squadre nel campionato di Serie A, la Lazio rappresenta un punto fermo e quindi dovrà vendere la Salernitana entro 30 giorni, pena l’esclusione dal prossimo campionato. Prima della cena promozione, il presidente Lotito ha voluto tenere un discorso alla squadra: “avete dimostrato di essere una squadra, un gruppo determinato, unito, umile. Un gruppo che ha cercato in tutte le maniere di portare a casa il risultato. Non è cosa comune: non tutte le squadre sono così e questa è stata la vostra forza”.

La tragedia

Non solo momenti di grande gioia, ma anche una tragedia: durante i festeggiamenti è morto un tifoso di 28 anni, deceduto in seguito ad un incidente verificatosi sul lungomare Trieste. Il supporters granata si trovava a bordo del suo motociclo quando è stato colpito da un’auto, l’impatto è stato fatale. In alto la FOTOGALLERY con la festa della Salernitana e l’incidente.