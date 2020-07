Sampdoria-Cagliari 3-0, le pagelle di CalcioWeb: Bonazzoli come Ibra, l’attaccante è devastante [FOTO]

Sampdoria-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Dominio totale della Sampdoria nella partita di campionato contro il Cagliari, la squadra di Ranieri ha messo un punto esclamativo sulla permanenza in Serie A. L’allenatore ha fatto un grande lavoro e raggiunto un risultato che non era scontato. Veramente male il club sardo che non è mai riuscito a rimanere in partita. Ad aprire le marcature è stato Gabbiadini, poi a chiudere i conti Bonazzoli, autore di una grande doppietta, la rete del 3-0 è stata bellissima, un gol in acrobazia ‘alla Ibra’. Finisce 3-0, la Sampdoria vola a 38 punti ed è praticamente salva, Cagliari fermo a 41. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6.5; De Paoli 6, Yoshida 6.5, Colley 6.5, Augello 6.5; Linetty 6.5 (dal 70′ Bereszynski 6), Thorsby 6, Ekdal 6, Jankto 7; Gabbiadini 7 (dal 70′ Bertolacci 6), Bonazzoli 9 (dal 70′ Quagliarella 6).

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 5.5; Walukiewicz 5 (dal 57′ Farago 5.5), Pisacane 4.5, Carboni 5.5; Nandez 5.5, Rog 5.5, Birsa 5.5 (dal 78′ Mattiello s.v.), Ionita 5.5 (dal 46′ Pereiro 6), Lykogiannis 5; Simeone 5 (dal 78′ Paloschi s.v.), Ragatzu 5 (Dal 46′ Joao Pedro 6.5).