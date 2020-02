Sampdoria-Fiorentina, polemiche senza senso: “Commisso ora sarà contento”

Sampdoria-Fiorentina 1-5. Un risultato che parla da solo. Ma c’è spazio, come sempre, per le polemiche. Alcuni tifosi blucerchiati hanno accettato la sconfitta, dettata soprattutto dalla manifesta superiorità della viola vista sul campo. Altri se la sono presi con arbitro (Irrati di Pistoia, accusato per la sua toscanità) e con Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, reo di essersi sfogato nelle scorse settimane per alcuni episodi sfavorevoli alla propria squadra. Francamente ci sembra che si voglia trovare il marcio anche dove non ve ne è traccia. I tifosi della Samp, delusi dall’ennesima stagione anonima, hanno voluto trovare sfogo in qualche post dettato dalla rabbia del momento. Perché andando a rivedere gli episodi a mente fredda non si può che essere d’accordo con le decisioni di Irrati. Ma andiamo per ordine.

Minuto 18. Ramirez tocca il pallone di mano in area di rigore. Dopo il consulto al monitor, Irrati concede il penalty. Qui si potrebbe anche discutere. Ma c’è poca chiarezza sui falli di mano e il braccio di Ramirez è indubbiamente largo. Per quanto involontario il tocco può portare al fischio. Minuto 39. Murru, già ammonito, colpisce il pallone con il braccio. Altro rigore. Giusto, com’è corretto anche il secondo giallo. Allo scadere della prima frazione viene espulso anche Badelj. Doppia ammonizione anche per il centrocampista croato della Fiorentina. Decisione corretta. Due falli tattici, entrambi da giallo. Non sembrano, dunque, esserci dubbi sulla direzione di gara di Irrati. Torniamo a ripetere che lo sfogo dei tifosi doriani è solo dettato dal momento negativo e dall’ennesima lotta salvezza nelle ultime stagioni. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi dei tifosi.