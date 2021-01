Botti di capodanno in ritardo nella 16esima giornata del campionato di Serie A, grandissima prestazione della Sampdoria contro l’Inter come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Vera e propria impresa per la squadra di Ranieri che ha conquistato tre punti preziosissimi per la classifica, brutta prestazione per l’11 di Antonio Conte. Subito una grande occasione per gli ospiti, Sanchez si fa ipnotizzare da Audero dal dischetto. I padroni di casa ne approfittano e trovano due gol con ex: Candreva su calcio di rigore e Keita. Nella ripresa la squadra di Conte accorcia con un colpo di testa di De Vrij, ma è troppo tardi per pensare al pareggio. Finisce 2-1. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Sampdoria-Inter, le pagelle di CalcioWeb

Sampdoria (4-4-1-1): Audero 7.5; Yoshida 6, Colley 5.5, Tonelli 6.5 (dal 68′ Bereszynski 6), Augello 5.5; Candreva 7, Thorsby 5.5, Silva 6.5 (dal 74′ Askildsen s.v.), Jankto 6 (dal 75′ Leris s.v.); Damsgaard 6.5; Keita 7 (dal 92′ La Gumina s.v.). All. Ranieri.

Inter (3-5-2): – Handanovic 6; Skriniar 5.5 (dall’81’ D’Ambrosio s.v.), De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Hakimi 6.5, Barella 5 (dall’81’ Vidal s.v.), Brozovic 6, Gagliardini 5.5 (dal 63′ Lukaku 6), Young 5.5 (dal 46′ Perisic 5); Lautaro 6, Sanchez 4.5 (dal 70′ Eriksen 6). All. Conte