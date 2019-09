L’Inter mette la… sesta, i nerazzurri non si fermano più: sbancata Marassi, con la Juve sarà spettacolo [FOTO]

Sampdoria-Inter live – Dopo la partita tra Juventus e Spal continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, in campo l’Inter che dovrà vedersela nell’insidiosa trasferta contro la Sampdoria. Partenza sprint della squadra di Antonio Conte che ha conquistato cinque vittorie consecutive ed adesso non ha intenzione di fermarsi, l’intenzione dei nerazzurri è quella di mandare un ulteriore messaggio alle dirette concorrenti per lo scudetti. Match da non sottovalutare contro il blucerchiti, l’avvio di stagione è stato horror, una sola vittoria in campionato e poi tutte sconfitte ma la squadra di Di Francesco in casa può sicuramente disputare una partita all’altezza.

E chi la ferma più? L’Inter mette la sesta e vola. Sei vittorie in altrettante gare di campionato e chiaro messaggio alla Juve in vista del big match della prossima settimana: ci sarà da divertirsi. I nerazzurri sbancano il Ferraris e fanno sprofondare la Samp di Di Francesco: ci pensa un uno-due letale dopo 20 minuti firmato Sanchez, che prima devia un tiro di Sensi e poi mette dentro da centravanti vero. Lo stesso cileno riesce però a rovinare il grande esordio e, ad inizio ripresa, viene ammonito per simulazione (secondo giallo) e lascia i suoi in dieci. Difficoltà? Qualche minuto soltanto per i ragazzi di Conte, che subiscono il gol dell’1-2 per merito di Jankto. Passano però pochi giri di lancetta e, grazie a Gagliardini, l’Inter torna sul +2: in campo e in classifica…

90’+ In questo finale ci prova con insistenza la Samp, ma nulla da fare, finisce così: 1-3.

85′ – Ormai la gara ha poco da chiedere, l’Inter riesce a contenere e la Samp non sfonda.

60′ – Ancora emozioni a Marassi, l’Inter torna sul +2 nonostante l’inferiorità: Brozovic serve Gagliardini, che sfiora quanto basta per mandare in difficoltà Audero, il quale non blocca, sulla ribattuta il centrocampista mette dentro.

54′ – La Samp ritorna in partita, Jankto incrocia da dentro l’area e batte Handanovic. Nerazzurri in difficoltà dopo l’inferiorità numerica, Lautaro Martinez lascia il posto a Lukaku.

46′ – Subito un’emozione ad inizio ripresa: clamorosa espulsione ad Alexis Sanchez, arrivata in modo surreale. Lautaro scappa a Colley e tutto solo conclude verso la porta, Audero respinge ma sulla ribattuta c’è il cileno, che va in contatto con un difensore e cade. Simulazione, l’arbitro estrae il secondo giallo ed è quindi rosso. Dopo lo scoppiettante primo tempo, brutta ‘macchia’ in questa ripresa per El Nino Maravilla.

46′ – Inizia la ripresa.

45’+3 – Finisce il primo tempo: 0-2 netto e senza storia.

35′ – Annullato gol a Candreva per fuorigioco.

21′ – Pazzesco impatto con la gara di Alexis Sanchez! Il cileno raddoppia due minuti dopo aver trovato il vantaggio, questa volta il gol è da centravanti vero: Sensi mette in mezzo, lui parte sul filo del fuorigioco e beffa Audero. Una sola squadra in campo.

19′ – Prima gara da titolare e primo gol con la maglia nerazzurra. Alexis Sanchez porta in vantaggio l’Inter: gran destro da fuori di Sensi, deviato dal cileno, che tocca il pallone e poi entra in porta. La squadra di Conte stava spingendo da inizio partita, vantaggio meritato.

16′ – L’Inter prova a fare la partita, la Samp si chiude bene.

1′ – Partiti!

SAMPDORIA-INTER

SAMPDORIA – Audero; Bereszynski, Chabot, Colley; Depaoli (56′ Bonazzoli), Linetty (72′ Caprari), Ekdal (68′ Vieira), Jankto, Murru; Rigoni, Quagliarella.

INTER – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (56′ D’Ambrosio), Gagliardini, Brozovic, Sensi (64′ Barella), Asamoah; Lautaro (54′ Lukaku), Sanchez.