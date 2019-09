Sampdoria-Inter 1-3, le pagelle di CalcioWeb: SENSazIonale, Epic Brozo [FOTO]

Sampdoria-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il secondo match valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, non sono mancate emozioni nella gara delle 18 che ha messo di fronte Sampdoria e Inter. Non si ferma più la squadra di Antonio Conte che ritorna al primo posto dopo il successo della Juventus, percorso impressionante dei nerazzurri che hanno fatto sei su sei, adesso è grande attesa per il big-match scudetto della prossima giornata. Vantaggio Inter, tiro di Sensi e deviazione di Sanchez che supera Audero, sempre il cileno a siglare il raddoppio. Espulsione per simulazione per l’ex United, Jankto riapre la partita ma Gagliardini chiude i conti sull’1-3. L’Inter vola, in alto la fotogallery.

Sampdoria-Inter, le pagelle di CalcioWeb

SAMPDORIA –

Audero voto 4.5: la difesa fa acqua da tutte le parti ma il portiere non dà sicurezza, gambe troppo aperte in occasione del gol annullato a Candreva: PRESO A PALLONATE.

Bereszynski voto 5: primo tempo veramente di grande difficoltà, entra negli spogliatoi con il mal di testa: MOMENTACT.

Chabot voto 5: troppo in difficoltà, è vero che la squadra non gira ma anche lui ci mette del suo: CHA CHA CHA.

Colley voto 5,5: inizia anche bene la partita con qualche buona giocata, poi crolla come tutta la squadra: COL-PEVOLE.

Depaoli voto 5: è l’uomo indicato per spingere sulla fascia, non spinge e non attacca, partita pessima: FERMO COME UN DEPAOLI. (dal 56′ Bonazzoli 5).

Linetty voto 6.5: è uno dei pochi a salvarsi della squadra di Di Francesco, bene nel gol di Jankto: COME L’ACQUA NEL DESERTO Ma NON BASTA. (dal 73′ Caprari 5.5)

Ekdal voto 5,5: troppo frettoloso in alcune circostanze, sbaglia qualche pallone anche facile e fa arrabbiare Di Francesco: MAI DECISIVO. (dal 69′ Vieira 5).

Jankto voto 7: riapre la partita con un ottimo gol ma nel complesso è uno dei migliori della squadra: PUNTO DI RIFERIMENTO.

Murru voto 4.5: tutto tranne che un Murru, i calciatori dell’Inter spingono sulla sua fascia con troppa facilità: MURRU SENZA FONDAMENTA.

Rigoni voto 4,5: ferma la rimonta della Sampdoria con un fallo ingenuo che porta al terzo gol dell’Inter: IN ITALIA NON SFONDA E C’E’ UN MOTIVO.

Quagliarella voto 5: la squadra di certo non lo aiuta ma anche lui è un lontano parente di quello della scorsa stagione: NON QUAGLIA.

INTER –

Handanovic voto 6: questa volta non è insuperabile ma alla fine non ha grosse resposabilità: hANDALE!

Skriniar voto 5.5: non è preciso come nelle ultime partite ed è già una sorpresa, si fa scappare più di una volta gli avversari: COSA E’ SUCCESSO?

De Vrij voto 6.5: il migliore della retroguardia, di piede e di testa è insuperabile, non sbaglia un colpo ed è uno dei migliori: DETERMINATO.

Bastoni voto 6: lanciato in campo dal primo minuto risponde con una buona prestazione, si fa ammonire nel primo tempo: CAROTA E BASTONI.

Candreva voto 6.5: è in fiducia e si vede, non si ferma mai sulla fascia, realizza anche un gol ma gli viene annullato: CONTE FA MIRACOLI. (dal 57′ Dimarco 6).

Gagliardini voto 7: si fa sentire al centro del campo, è dotato di un ottimo fisico e si mette al servizio della squadra: GAGLIARDO.

Brozovic voto 8: è rinato ed il merito è anche del suo allenatore, fa girare anche la squadra con buona qualità, che pallone per Gagliardini: EPIC BROZO.

Sensi voto 7.5: ormai è il faro del centrocampo dell’Inter, qualità altissima ed inserimenti come un attaccamte: SENSazIonale. (dal 65′ Barella 6).

Asamoah voto 6.5: è il classico calciatore per Conte, un calciatore poco spettacolare ma preziosissimo per la squadra: DIAMANTE PREZIOSO.

Lautaro voto 6: lavoro di sacrifico per la squadra ma negli ultimi metri gli manca la giusta cattiveria: KILLER MANCATO. (dal 56′ Lukaku 6)

Sanchez voto 7: Conte gli dà fiducia inserendolo dal primo minuto, risponde con una prestazione fantastica, è decisivo poi l’ingenuità con la simulazione e l’espulsione: NINO MARAVILLA NONOSTANTE TUTTO.