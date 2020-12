Il Milan si conferma molto concreto anche contro la Sampdoria ed in grado di poter vincere lo scudetto: è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Vola la squadra di Stefano Pioli che continua a mantenere il vantaggio sul secondo posto, il distacco dall’Inter è sempre di 5 punti, 6 dalla Juventus. Anche senza Zlatan Ibrahimovic i rossoneri hanno dimostrato di essere molto forti, la squadra è composta da tanti calciatori di qualità più qualche certezza nelle zone chiave del campo. Il primo tempo sembra indirizzato verso lo 0-0, il Milan si procura un calcio di rigore per un fallo di mano di Jankto, dal dischetto Kessie non sbaglia. Nella ripresa raddoppia Castillejo grazie ad un’azione bellissima. All’83’ la riapre Ekdal ma è troppo tardi per pensare ad una rimonta. Finisce 1-2, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Sampdoria-Milan, le pagelle di CalcioWeb

Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6, Ferrari 6.5, Tonelli 6.5, Augello 5.5 (dall’82’ Leris s.v.); Candreva 5.5, Adrien Silva 5.5 (dal 46′ Ekdal 6.5), Thorsby 6.5, Jankto 5 (dal 46′ Damsgaard 6); Gabbiadini 5.5 (dal 57′ La Gumina 5.5), Quagliarella 5.5. All.: Ranieri.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma 6.5; Calabria 6.5, Romagnoli 6.5, Gabbia 6, Theo Hernandez 6.5; Tonali 7, Kessie 7; Saelemakers 5 (dal 76′ Castillejo 7), Diaz 5 (dal 46′ Hauge 7), Calhanoglu 6 (dal 90′ Krunic s.v.); Rebic 6.5. All.: Pioli.