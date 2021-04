Sampdoria-Napoli 0-2, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Gattuso si riscatta, è in corsa per la Champions

Il Napoli riscatta la sconfitta contro la Juventus, la squadra di Gennaro Gattuso ha vinto sul campo della Sampdoria. Un protagonista è stato Fabian Ruiz, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Gli azzurri sono pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League, nonostante il ko contro i bianconeri. Oggi una prestazione sicuramente all’altezza, con una squadra insidiosa come quella blucerchiata. A decidere il match è stato il centrocampista Fabian Ruiz, nel secondo tempo gol annullato a Thorsby dopo il consulto al Var. Nel finale Osimhen fissa il definitivo 0-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Sampdoria-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 7; Augello 5.5, Colley 5.5, Yoshida 6, Bereszynski 5.5; Damsgaard 5.5, Thorsby 6, Jankto 5, Candreva 5.5; Quagliarella 5.5, Gabbiadini 6.5. A disposizione: Ravaglia, Letica, Rocha, Verre s.v., Keita Baldé 5.5, Ramirez, Askildsen, Regini, La Gumina, Tonelli, Ferrari, Leris s.v.. All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6.5; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6; Fabian 7.5, Demme 6.5, Zielinski 6.5; Politano 5.5, Osimhen 6.5, Insigne 6.5. A disposizione: Meret, Contini, Hysaj, Maksimovic, Rrahmani, Lobotka, Elmas s.v., Bakayoko s.v., Lozano 6, Mertens 6.5, Petagna, Cioffi. All.: Gattuso.