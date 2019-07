Sampdoria, presentata la nuova maglia: “la divisa più bella del mondo” [FOTO]

U.C. Sampdoria e Joma, in qualità di sponsor tecnico, presentano la maglia home sviluppata per la stagione sportiva 2019/20. Il club blucerchiato si prepara per il prossimo campionato con l’obiettivo di migliorare l’ultimo risultato, la dirigenza si sta muovendo sul mercato per migliorare una squadra già competitiva. L’arrivo dell’allenatore Di Francesco rappresenta una sicurezza, si tratta di un allenatore che non ha bisogno di presentazione, le sue squadre giocano sempre un ottimo calcio e quindi lo spettacolo è assicurato. Nel frattempo è stata presentata la maglia della prossima stagione: “la divisa più bella del mondo”, scrive il club blucerchiato, in alto la fotogallery dal sito ufficiale del club.