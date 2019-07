Sampdoria, lo spettacolo della divisa da trasferta: presentato il kit away della prossima stagione [FOTO]

L’U.C. Sampdoria e JOMA hanno presentato la maglia away per la stagione 2019/20. Il club blucerchiato, nei giorni scorsi aveva presentato la divisa casalinga, definita “la più bella del mondo”. La divisa da trasferta è a tinte bianche con la presenza del blu ai bordi. Sulla destra è presente la J della Joma, al centro lo scudo di San Giorgio e sulla sinistra il classico stemma del tipico pescatore della città, stilizzato con barba, un caratteristico berretto, pipa e capelli al vento, il Baciccia. In alto la FOTOGALLERY della nuova divisa away.