Sampdoria-Torino 1-0, le pagelle di CalcioWeb: che impatto Gabbiadini [FOTO]

Sampdoria-Torino, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio un match importante valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Sampdoria e Torino in un match importante valido per il campionato di Serie A, reazione della squadra di Di Francesco che si è messa alle spalle le prime tre giornate da dimenticare, l’ex Roma era a serio rischio esonero. Altro passo indietro invece per la squadra di Walter Mazzarri che non sta attraversando un buon momento dal punto di vista fisico, nel mirino le scelte dell’allenatore che ha ancora lasciato in panchina un calciatore come Verdi. In alto la fotogallery con le immagini del match.

Sampdoria (3-4-1-2) Audero 6; Bereszynski 6.5, Ferrari 6.5 (DAL 69′ Murillo 6), Colley 7; De Paoli 7, Vieira 5, Ekdal 5.5, Murru 5.5; Rigoni 5.5; Quagliarella 6 (dall’82’ Caprari s.v.), Gabbiadini 7.5 (dal 75′ Linetty s.v.).

Torino (3-5-2) Sirigu 7; Izzo 6, Lyanco 4.5, Bremer 5.5 (Dall’82’ Berenguer); De Silvestri 6, Baselli 6.5, Rincon 6, Meitè 5.5 (dal 68′ Verdi), Ola Aina 5 (dal 62′ Laxalt 5.5); Belotti 5, Zaza 5.5.