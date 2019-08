San Paolo, presentazione in grande stile di Dani Alves: show incredibile [FOTO e VIDEO]

Inizia una nuova avventura per Dani Alves, l’ex Juventus è un calciatore del San Paolo e la presentazione è stata un vero e proprio show. Il 36enne è stato accolto in maniera trionfale al “Morumbi”, dove ha indossato la sua nuova maglia, col numero 10 sulle spalle. “Non sono qui per chiudere la carriera. Realizzo un sogno che ho fin da quando ero bambino; punto al Mondiale del 2022”, ha dichiarato Dani Alves. Hanno partecipato alla festa anche l’ex Milan Kakà, Luis Fabiano e i nuovi compagni dell’ex Juve, fra i quali Pato e il “profeta” Hernanes. Una presentazione in grande stile dunque per un calciatore sempre protagonista anche fuori dal campo. In alto la fotogallery, in basso il video.