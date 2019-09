San Siro, vetri e guglie o anelli: i due nuovi progetti sono uno spettacolo [FOTO e VIDEO]

Mancano poco più di 24 ore e si conosceranno i due progetti per il nuovo San Siro. Le prime immagini inedite stanno però già circolando. Gli americani di Populus hanno pensato ad uno stadio-parallelepipedo, rivestito di vetri, che richiama il Duomo di Milano. Tribune in stile inglese, tant’è che gli americani hanno progettato la nuova casa del Tottenham, e panchine inserite nelle prime file, come all’Allianz Stadium di Torino. Il progetto guarda anche alla sostenibilità: pannelli fotovoltaici, emissioni zero e riciclo dell’acqua piovana. Non mancheranno, ovviamente, le aree commerciali, che richiamano Corso Vittorio Emanuele. Un progetto che guarda al futuro, ma che ha un forte legame con la tradizione cittadina. Al posto del demolito Meazza si vedono una piazza e una gigantesca scalinata. Due torri, in stile City Life, pensate una per gli uffici e una destinata all’albergo.

Resta ancora segreto il progetto di Manica-Cmr Sportium, l’altro colosso in gara. Sarà un’arena molto più classica. Due anelli incrociati a simboleggiare l’unione tra i due club. Anche questo progetto guarda al verde: parchi e spazi dedicati al divertimento. Domani mattina, poco dopo le 11, si conosceranno tutti i dettagli sui due progetti. Entro il 10 ottobre arriverà la decisione del Comune di Milano e allora si inizierà a fare sul serio. Il mondo del calcio dirà addio ad un monumento come San Siro per dare il benvenuto ad uno stadio moderno e innovativo. In alto la FOTOGALLERY.