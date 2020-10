Sara Affi Fella è diventata mamma, l’annuncio del calciatore: “benvenuto al mondo” [FOTO]

Giorno felice per Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente di “Temptation Island” ha dato alla luce il suo primo figlio con il calciatore Francesco Fedato, è nato Tommaso. La conferma è arrivata direttamente dall’attaccante attraverso una Storia tramite il suo account Instagram: “Benvenuto al mondo Tommaso – 30/09/2220”. Sara aveva annunciato la gravidanza in un’intervista, ieri il messaggio del lieto evento sui social: “Non riesco a trovare le parole per descrivere come mi sento. Tutto il dolore svanisce ogni volta che io e tuo papà ti prendiamo tra le braccia. Sei la gioia,la speranza ed il mio punto di partenza. Oggi posso dire che sono grata alla vita. Grazie amore mio. Tommaso Fedato”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini di Sara Affi Fella e di Fedato.