Sara Croce è la Bonas di ‘Avanti un altro’, è una protagonista della trasmissione condotta da Paolo Bonolis. Si conferma sempre in grandissima forma, è molto apprezzata sui profili social. Nelle ultime settimane è salita alla ribalta anche per una vicenda personale, è nata una querelle con il petroliere Hormoz Vasfi, la situazione è finita in Tribunale.

La foto di Sara Croce

Sara Croce può contare su oltre 800mila follower sul profilo Instagram, i fan si sono infiammati dopo l’ultimo scatto pubblicato dalla showgirl. La Bonas ha pubblicato una foto in costume, in poche ore ha raggiunto oltre 60mila like. Anche le donne hanno apprezzato, dal punto di vista fisico si conferma al limite della perfezione. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.