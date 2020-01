Sara Croce, la nuova Bonas di ‘Avanti un altro’: “avances da calciatori fidanzati…” [FOTO]

Sara Croce è la nuova Bonas di ‘Avanti un altro’, si tratta di un volto conosciuto per il passato a Ciao Darwin come Madre Natura, adesso si candida ad essere una grande protagonista con l’appuntamento con il programma sempre condotto da Paolo Bonolis. Nel frattempo svela anche un retroscena legato al mondo del calcio. “Hai mai avuto avances di qualche giocatore famoso? Senza fare nomi ovviamente”. Sara Croce ha deciso di rispondere alla domanda. “Sì, come quasi tutte le ragazze che conosco praticamente… E il bello è che quasi tutti sono fidanzati”, è stata la risposta di Sara che ha evitato di fare nomi. La notizia ovviamente ha fatto il giro del web e non sono mancati i commenti sui social. In alto ecco la fotogallery con le sexy immagini di Sara Croce.