Sara Croce è salita alla ribalta grazie alla partecipazione nel programma ‘Avanti Un altro’, nel ruolo di Bonas si è confermata in grandissima forma e di una bellezza fuori dal normale. Il suo look non passa mai inosservato, è provocante al momento giusto e riesce far impazzire il mondo del web. Nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con una situazione spinosa, il magnate Hormoz Vasfi ha fatto causa alla showgirl dopo la rottura della relazione, avrebbe chiesto indietro tutti i regali consegnati nel periodo di conoscenza.

L’ultima FOTO di Sara Croce

Nel frattempo Sara Croce si conferma in grandissima forma, gli ultimi scatti sono stati veramente esplosivi. La Bonas prima si è fotografata in accappatoio, poi con una tutina strettissima che mette in evidenza le forme, infine con un abbigliamento sexy proprio in occasione delle riprese televisive del programma di Paolo Bonolis. I fan apprezzano sempre di più, su Instagram sono oltre 800mila. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.