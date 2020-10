La foto di Emily Ratajkowski è stata molto apprezzata dal mondo del web, la modella si è fotografata completamente nuda e ha messo in mostra il pancione. Anche Sarah Nile è incinta, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di copiare Emily e ha pubblicato su Instagram uno scatto come quello di Emily. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta del primo figlio, nel 2017 ha sposato l’imprenditore Pierluigi Montuoro. Sono arrivati tanti messaggi di auguri sui social, Sarah Nile sta attraversando un momento di grande felicità. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.