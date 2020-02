“Si scaccola in conferenza, imbarazzante”: la pesante accusa rivolta a Sarri! [FOTO]

“L’immagine di Sarri che si scaccola platealmente durante la conferenza stampa è imbarazzante per lui, ma soprattutto per il club che rappresenta. Ed è incredibile che nessuno riesca a convincerlo di contenersi”. Pesante accusa rivolta al tecnico della Juventus da parte del giornalista Fabio Ravezzani, che ha fatto notare questo particolare tramite un tweet sul suo profilo personale.

Diversi i commenti in risposta a questa considerazione. In tanti appoggiano il giornalista attaccando Sarri per il suo stile, tanti altri invece lo difendono spiegando la reale funzione del gesto: grattarsi il naso. E sembra proprio questa la motivazione per cui spesso si vede l’allenatore portare la mano vicino al naso. Quasi una sorta di tic, di movimento involontario. In alto la FOTOGALLERY con alcuni messaggi, tra cui il tweet in questione.