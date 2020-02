Sarri: “Se fosse successo a noi…”. I tifosi approvano: “Mister benvenuto, è il nuovo allenatore della Juve”

“Abbiamo preso gol dal VAR quando non funzionava, se fosse successo a parti invertite viene giù il mondo. La Penna mi ha spiegato che se non funziona il monitor, chi è al VAR dà un’indicazione. Non vedo perché l’arbitro stia in campo allora, ma è una mia opinione”. Sono queste le dichiarazioni post-partita di Maurizio Sarri che hanno portato ad alcune reazioni, da parte dei tifosi della Juventus (ma anche delle altre squadre). Nel mirino è finito il calcio di rigore concesso alla Spal, l’arbitro si è fidato del Var (il monitor non funzionava e quindi il direttore di gara non ha valutato l’intervento). I social nelle ultime ore si sono scatenati, secondo alcuni utenti le parole pronunciate dall’allenatore sono da ‘vero juventino’. “Mister benvenuto, è il nuovo allenatore della Juve”, si legge su Twitter. In alto la fotogallery con tutti i messaggi.