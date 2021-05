Sassuolo-Atalanta 1-1, le pagelle: De Zerbi regala lo scudetto all’Inter

Si è conclusa la partita della 34esima giornata del campionato di Serie A tra Sassuolo e Atalanta, si sono affrontate due squadre che giocano un calcio bellissimo. La sfida è stata in parte condizionata dall’espulsione di Gollini, è quanto confermato anche dalle pagelle. La squadra di Gasperini non ha rinunciato ad attaccare, nonostante l’inferiorità numerica per gran parte del match. La gara svolta dopo 23 minuti con l’espulsione del portiere ospite. L’Atalanta continua a giocare un ottimo calcio e trova il vantaggio con Gosens. Nella ripresa il Sassuolo trova il pareggio su rigore con Berardi, nel finale Muriel si guadagna un calcio di rigore ma lo stesso colombiano lo sbaglia. Finisce 1-1.

Sassuolo-Atalanta, le pagelle

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 7; Muldur 5 (87′ Toljan s.v.), Marlon 4.5, Chiriches 5.5 (46′ Ferrari 6), Kyriakopoulos 5.5; Obiang 5.5 (60′ Bourabia 6), Locatelli 6.5; Berardi 6.5, Traoré 6.5 (78′ Ayhan s.v.), Boga 6.5; Defrel 5.5 (46′ Raspadori 6.5). All.: De Zerbi.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 4; Toloi 5 (79′ Palomino s.v.), Romero 6.5, Djimsiti 6; Hateboer 5.5, De Roon 6, Freuler 6.5, Gosens 7; Malinovskiy 7, Pessina 6 (25′ Sportiello 6); Zapata 6 (60′ Muriel 5). All.: Gasperini.