Si è concluso il primo match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, in gol Berardi che si guadagna un voto alto secondo quanto stabilito dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb, in campo Sassuolo e Benevento. Tanti episodi arbitrali in una sfida che non ha regalato grandissimo spettacolo dal punto di vista tecnico. La partita si sblocca dopo appena 8 minuti, non sono mancate le proteste per il tocco di mano di Tuia, Berardi è freddo e non sbaglia. Nella ripresa Inzaghi si gioca la carta Insigne, passano pochi minuti e Haraslin viene espulso per un brutto intervento. Gli ospiti ci provano, ma non riescono a raggiungere il pareggio. Finisce 1-0, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Sassuolo-Benevento, le pagelle di CalcioWeb

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 7; Toljan 6 (dal 57′ Ayhan 6), Marlon 6, G. Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 6 (dall’83’ Rogerio s.v.); Bourabia 5.5, Locatelli 6; Berardi 6.5 (dall’87’ Muldur s.v.), Lopez 6.5 (dal 57′ Raspadori 6), Haraslin 4; Djuricic 5.5 (dal 57′ Boga 6). All.: De Zerbi

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6; Letizia 6.5, Tuia 5, Glik 6.5, Barba 6.5 (dal 76′ Sau s.v.); Hetemaj 6 (dal 46′ Insigne 6), Schiattarella 6.5, Improta 5.5; Ionita 6 (dal 57′ Dabo 6), Caprari 6.5 (dal 79′ Falque s.v.); Lapadula 5. All.: Inzaghi