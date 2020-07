Sassuolo-Genoa 5-0, le pagelle di CalcioWeb: Berardi e Caputo show [FOTO]

Sassuolo-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Tutto facile per il Sassuolo, dominio nella partita valida per la penultima giornata del campionato di Serie A. Continua la stagione veramente entusiasmante per gli uomini di De Zerbi, i neroverdi non possono considerarsi una sorpresa, ma questa qualità di gioco non era pronosticabile. La gara contro il Genoa non è stata mai in discussione, contro una squadra alla ricerca di punti per evitare la retrocessione. La partita è chiusa già nel primo tempo, le reti sono state siglate da Traore e Berardi, nella ripresa Caputo ha chiuso definitivamente i conti. Ad arrotondare i conti Raspadori e ancora Caputo. Finisce 5-0. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toijan 6, Marlon 6, Ferrari 6, Rogerio 6.5 (dal 79′ Kyriakopoulos s.v.); Bourabia 5.5, Locatelli 6.5 (dal 73′ Obiang 6); Berardi 8.5 (dal 79′ Manzani s.v.), Djuricic 6 (dal 73′ Raspadori 7), Traorè 6.5 (dal 65′ Haraslin 6.5); Caputo 8.5.

GENOA (4-4-2): Perin 6; Biraschi 5.5 (dal 46′ Criscito 5), Goldaniga 4, Romero 4, Masiello 4; Jagiello 5.5 (dal 61′ Behrami 5.5), Lerager 5, Schone 5 (dal 72′ Falque 5.5), Cassata 5.5 (dal 46′ Ankersen 5); Pinamonti 5, Pandev 6.5 (dal 72′ Favilli 5).